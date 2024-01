Un nuovo studio rivela aspetto e sapore dei vini degli antichi romani

(Di giovedì 25 gennaio 2024) In Italia il vino si produce e si apprezza almeno dai tempi. Anche se all’epoca, con ogni probabilità, era molto diverso da quello prodotto con le tecniche e le uve che usiamo ai giorni nostri. Un, realizzato da due archeologi dell’Università di Gand e di...

quando si parla di tumori è bene essere subito chiari. Non è stata scoperta la soluzione definitiva, nè il modo infallibile per diagnosticare il ... (iodonna)

Il sondaggio Bias & Ethical AI in Retail di Talkdesk sottolinea quanto sia importante per i consumatori avere una AI responsabile e ciò che i ... (giornaledellumbria)

Il sondaggio Bias & Ethical AI in Retail di Talkdesk sottolinea quanto sia importante per i consumatori avere una AI responsabile e ciò che i ... ()

Pieni di caffeina, zuccheri e altri stimolanti, secondo una revisione di 57 ricerche per un totale di 1,2 milioni di bambini sono associati anche ad ... (vanityfair)

Una strumentazione che individua lesioni ed emorragie cerebrali, spontanee o da trauma, nella fase di primo soccorso permettendo al personale del 118 di valutar ...Dopo i concerti nei club italiani e la prima volta al Palazzo dello Sport di Roma il 13 aprile, la voce di "Santa Marinella" sarà impegnato sui palchi dei festival di tutta la penisola per la tournée ...Nelle ultime ore, una mail interna trapelata dalla redazione di Kotaku ha svelato una situazione difficile presso People Can Fly, lo studio di sviluppo noto per Bulletstorm e Outriders. Trenta svilupp ...