Un cavallo di Troia cinese al Pentagono | il giallo dei pannelli solari

Nuove tecniche transgeniche, nuovi regali per i consumatori . Per adesso è bloccata, ma la proposta della Commissione europea di deregolamentare i ... (affaritaliani)

Il dipartimento della Difesa Usa ha fatto sapere di voler installare pannelli solari sul Pentagono come parte del piano dell’amministrazione Biden volto a promuovere l’energia pulita e "ristabilire il ...ROMA — Un salario “giusto” e regionale. Questo temono i sindacati. Buste paga con peso differenziato, da Nord a Sud, parametrate al costo della vita. E quindi agli affitti e al carrello della spesa ...L’Etf Bitcoin spacca Wall Street di Vito Lops 18 gennaio 2024 Non tutti i big della finanza la pensano come BlackRock. Ci sono alcuni, da Vanguard a Jamie Dimon di Jp Morgan che hanno preso le ...