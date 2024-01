Un camaleonte di nome Nikki Haley

Leggi su panorama

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Lei dice di crederci ancora. E infatti ha rilanciato, promettendo battaglia elettorale in South Carolina. Sono tuttavia dubbi sempre più pesanti quelli che aleggiano sulla candidatura presidenziale di. L’ex ambasciatrice all’Onu è rimasta ormai da sola a contendere la nomination a Donald Trump. Il punto è che finora non ha affatto brillato in termini di performance elettorali. Al caucus dell’Iowa ha rimediato un misero terzo posto, arrivando dietro il governatore della Florida, Ron DeSantis. In New Hampshire non è andata assai meglio. Laha raggiunto, sì, la ragguardevole cifra del 43% dei consensi. Tuttavia Trump ha sfondato la soglia del 50% complessivo e ha staccato la rivale di oltre dieci punti. Certo: c’è chi dice che laabbia ancora delle possibilità in South Carolina, dove fu ...