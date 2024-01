Un 11enne nato sordo sente per la prima volta | curato con terapia genica

E' nato profondamente sordo da entrambe le orecchie. Un destino scritto nel suo Dna. Ora, a quasi 4 mesi da quando ha ricevuto una terapia genica sperimentale, un 11enne ha potuto sentire per la prima ...Una nuova speranza per i bambini con perdita dell’udito La perdita dell’udito congenita è una condizione che colpisce molti bambini fin dalla nascita, rendendo impossibile per loro percepire i suon ...Il bambino è nato sordo a causa di un gene difettoso impedisce la produzione ... nonostante la «finestra» per acquisire la parola si chiuda intorno ai cinque anni di vita. L’11enne potrebbe non ...