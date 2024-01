Un 11enne nato sordo sente per la prima volta | curato con terapia genica

Milano, 25 gen. (Adnkronos Salute) - E' nato profondamente sordo da entrambe le orecchie. Un destino scritto nel suo Dna. Ora, a quasi 4 mesi da quando ha ricevuto una terapia genica sperimentale, un ...Il bambino è nato sordo a causa di un gene difettoso impedisce la produzione ... nonostante la «finestra» per acquisire la parola si chiuda intorno ai cinque anni di vita. L’11enne potrebbe non ...Nato sordo utilizzava una lingua dei segni inventata da lui. E il destino di un 11enne marocchino sarebbe stato quello di vivere in un mondo senza suoni se per lui non si fosse aperta la possibilità ...