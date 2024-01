Umbria Jazz Un’avventura “Time After Time”

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Mezzo secolo di musica, di volti indimenticabili e concerti memorabili, di racconti, ricordi e immagini condensati in 35 minuti carichi di emozione. Grande successo ieri alla Galleria Nazionale dell’per l’anteprima di “50 –”, il documentario di Tgre Rairealizzato da Elisa Marioni, Andrea Rossini e Dario Tomassini, con il montaggio di Gabriele Liberati, che ripercorre la meravigliosa avventura di. "E’ la Galleria che sogno, una casa aperta a tutti" ha esordito Costantino D’Orazio al primo evento pubblico dopo la nomina a direttore. Il documentario, ha spiegato Luca Ginetto, caporedattore Tgr, "vuole ...

(AKR) – Castiglione DEL Lago – Sala gremita e pubblico delle grandi occasioni per l’inaugurazione di sabato della Mostra “ Lago nudo” un Racconto ... (giornaledellumbria)

(Adnkronos) – Lenny Kravitz torna a esibirsi dal vivo in Italia nel 2024 . Due i concerti dell'artista che torna live nel nostro Paese con il suo ... (periodicodaily)

(Adnkronos) – Lenny Kravitz torna a esibirsi dal vivo in Italia nel 2024 . Due i concerti dell'artista che torna live nel nostro Paese con il suo ... (nuovasocieta)

(Adnkronos) – Lenny Kravitz torna a esibirsi dal vivo in Italia nel 2024 . Due i concerti dell'artista che torna live nel nostro Paese con il suo ... (forzearmatenews)

La splendida cornice del Museo Emilio Greco di Orvieto ospiterà 4 concerti della pianista Jazz e raffinata cantautrice Olivia Trummer , in occasione ... (laprimapagina)

La storia dei 50 anni di Umbria jazz narrata attraverso le voci dei protagonisti e le immagini delle teche Rai. L'inizio pioneristico, gli anni della contestazione, le contaminazioni tra generi, i ...La storia dei 50 anni di Umbria Jazz narrata attraverso le voci dei protagonisti e le immagini delle teche Rai. L'inizio pioneristico, gli anni della contestazione, le contaminazioni tra generi, i ...Il duo siciliano Colapesce Dimartino sbarca in Umbria dopo i successi a Sanremo e l'uscita del loro ultimo album straordinario "Lux Eterna Beach" per regalare al pubblico de “L’Umbria che spacca” un c ...