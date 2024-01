Ululati a Maignan | carràmba che sorpresa | tra i razzisti c’è un nero

Leggi su nicolaporro

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Prima di tutto una premessa. Che farà indignare i politicamente sconnessi, i lunatici convinti che Elly Schlein esista davvero, ma da queste parti non siamo bravi a seguire la corrente e non ci importa di farci tanti amici inutili. Dunque, la premessa sarebbe che gliai giocatori di colore, i corieccetera, più che uno scandalo, un abbrutimento, siano un avvilimento; tu vedi questi poveri pirla, che non si accorgono, tra l’altro, di comportarsi, loro, come scimmie, con quelle facce belluine, presociali, i musi eterni di chi azzanna panini all’autogrill e non progredisce un centimetro dal Neanderthal, la vil sottorazza dannata che ti fa dire: dove vogliamo andare? Mettici pure che il tutto avviene nel profondo nord sedicente, secredente evoluto, dinamico, laborioso e uno, ancora, anzi peggio: ma dove cazzo vogliamo andare, ridotti ...