Ultime Notizie Serie A | gli infortuni in casa Bologna e Genoa

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Tutte lepiù importanti del giorno inA e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24: chi recupera contro il Milan? La situazionepre Milan. Chi convocherà Thiago Motta?o Sabelli, ilspinge per la convocazioneo Sabelli, quali sono le condizioni in. Frosinone, Zortea svela: «Ecco perché non sono arrivato prima» Le parole di Nadir Zortea, esterno di proprietà dell’Atalanta, nella conferenza stampa di presentazione al Frosinone. Calciomercato Monza, UFFICIALE l’arrivo di Zerbin: la formula Il Monza ha ufficializzato l’arrivo di Alessio Zerbin, ...