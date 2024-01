Ultime Notizie Roma del 25-01-2024 ore 19 | 10

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 25 gennaio 2024)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno Medio Oriente in primo piano quattro bambini palestinesi sono morti nel Raid aereo israeliano che ieri sera ha colpito il campo profughi nel centro della striscia di Gaza lo riferisce l’agenzia di stampa palestinese guapa 12 le vittime 75 feriti secondo bilancio aggiornato questa mattina provocati da un attacco contro un rifugio per gli sfollati dell’ agenzia dell’ONU per il soccorso e profughi palestinesi con però le forze di difesa israeliane che indicano la strada sarebbe stato un caldo chiamato un episodio a cui è subito seguito un ammonimento della casa bianca e snella e mantiene la responsabilità di proteggere i civili compreso il personale i siti umanitari oggi il ministro degli Esteri italiani in Gerusalemme dal Presidente italiano e poi andrà a ...