Ultime Notizie Roma del 25-01-2024 ore 18 | 10

(Di giovedì 25 gennaio 2024)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno nuovamente gli esteri primo piano il ministro degli Esteri Antonio tajani ha incontrato il presidente israeliano a Gerusalemme l’incontro secondo quanto si apprende durato circa 35 minuti ha dato il via alla missione nella vicepresidente del consiglio e ministro degli Esteri in Israele nel corso dell’incontro tagliami espresso Ancora una volta la sua indignazione per l’attacco di Amazon del 7 ottobre alla popolazione civile israeliana torna a casa è confermato la richiesta del Governo italiano a quello israeliano di tutela ogni modo le vita dei civili palestinesi durante le operazioni militari azioni del governo israeliano contro le organizzazioni terroristiche parallelamente vogliamo affrontare con i nostri amici italiani la preparazione per merito una confronto diplomatica detto tajani ...