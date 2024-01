Ultime Notizie Roma del 25-01-2024 ore 14 | 10

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 25 gennaio 2024)dailynews radiogiornale Buona giornata da Francesco Vitale Question Time alla camera dei toni accesi per Giorgia Meloni risposta 10 interrogazioni su vari temi privatizzazione sanità garza fatto di stabilità il primo prodotto e risposte arrivato al momento dell’intervento di Giuseppe Conte è stato scatenato dalla domanda sul nuovo patto di stabilità considerato una sconfitta per l’Italia dai 5 Stelle l’avrei Vira accusato i 5 Stelle di averle lasciato una situazione economica insostenibile citando anche gli sprechi del superbonus tu hai risposto definendola un re Mida al contrario Perché distrugge quello che tocca non meno duro il confronto con degli Slime in tema di sanità la leader della critica del governo per i tagli al sistema sanitario ha chiesto un piano straordinario di assunzioni in clinica per il problema delle infinite liste di attesa e poi ancora altre ...