(Di giovedì 25 gennaio 2024): segui con noiledel, aggiornate ora dopo ora dalla redazione di Calcio News24 Ilriparte ufficialmente. Arriva gennaio e si apre la finestra invernale, in cui le operazioni di mercato entreranno nel vivo per tutto il prossimo mese: eccole principalidalla Serie A e dal mondo. Seguitelo con gli aggiornamenti della redazione di Calcio News 24. 25 gennaio Taremi-Inter, incontro in sede: deciso il futuro dell’attaccante. Atletico Madrid, fatta per Kean dalla Juve: i dettagli dell’operazione. Torino, Djidji ai saluti? Sirene arabe sul centrale.Monza, UFFICIALE l’arrivo di Zerbin: la ...

Missione del ministro degli Esteri Antonio Tajani in Medio Oriente per favorire la de-escalation. Dodici morti e decine di feriti il bilancio di un ... (ilsole24ore)

Manca meno di una settimana alla fine del calciomercato, con i club che stanno tentando di chiudere gli ultimi affari per rinforzare le proprie rose. La Roma è molto attiva nelle uscite, ...(Adnkronos) – Ricoveri Covid "ancora in discesa del 35% nell’ultima settimana" in Italia. E' quanto rileva il monitoraggio della Fiaso, la Federazione italiana aziende sanitarie e ospedaliere, grazie ...FIRENZE. Negli ultimi sette giorni si sono registrati in Toscana 318 nuovi casi di Covid-19: 158 confermati con tampone molecolare e gli altri 160 con test rapido.Il numero dei contagiati rilevati in ...