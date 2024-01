Ucraina | Zelensky chiede inchiesta internazionale su aereo caduto

Giorgia Meloni è un 'leader che può effettivamente ottenere sostegno militare e finanziario per l` Ucraina all`interno del G7' e dunque Kiev si ... (ilfogliettone)

Ucraina - Zelensky : “Trump? Lo invito a Kiev se ferma guerra in 24 ore”

"Ha una soluzione? Devo conoscerla" "Trump? Lo invito a Kiev se sa come fermare la guerra in 24 ore". E' quanto ha detto il presidente ucraino in ... (sbircialanotizia)