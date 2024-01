Ucraina | aereo russo abbattuto a Belgorod | trovati frammenti di un missile

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Kiev, 25 gen. (Adnkronos) –di quello che sembra essere unsono statinel luogo dello schianto dell’militareIl-76, nel distretto di Korochansky della regione dial confine con l’. Lo riporta l’agenzia di stampa russa Tass citando fonti dei servizi di emergenza. Il ministrodella Difesa ha accusato le forze armate ucraine di aver lanciato missili contro l’dalla regione di Kharkov.?Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha chiesto l’apertura di una inchiesta internazionale. Intanto, l’Sbu, l’agenzia dei servizi segreti ucraini, ha aperto un’inchiesta per accertare la causa dello schianto. Lo ha riferito il sito dell’Ukrainska Pravda, ricordando che, secondo fonti ...

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha chiesto un’ inchiesta internazionale sull’ aereo caduto a Belgorod , in Russia, che trasportava 65 ... (metropolitanmagazine)

(Adnkronos) – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha chiesto un’ inchiesta internazionale sull’ aereo caduto a Belgorod , in Russia, che ... ()

Il mistero dell’aereo russo abbattuto su Belgorod e le bugie della Russia: dei corpi dei presunti prigionieri ucraini morti non c’è traccia ...Frammenti di quello che sembra essere un missile sono stati trovati nel luogo dello schianto dell’aereo militare russo Il-76, nel ...Sono in dotazione all’esercito ucraino come sistemi di difesa. L’indiscrezione che arriva dalla Francia confermerebbe la tesi di Mosca ...