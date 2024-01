Uccidere otto orsi all’anno? Per il Trentino si può configurare il delitto d’inquinamento ambientale

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Ilsi appresta ad approvare una legge con cui si consente, per il 2024 e il 2025, di ammazzare 8, con la motivazione che sono pericolosi per l’uomo, per l’agricoltura e per il turismo. Lo ha deciso all’unanimità la giunta, con l’approvazione entusiastica di una deputata di FdI, secondo cui “se ce ne sarà bisogno mi auguro che la quota degli abbattimenti possa essere in futuro ulteriormente ampliata… perché la maggioranza della popolazione trentina è a favore dell’abbattimento di esemplari pericolosi e la stragrande parte degli elettori di FdI la pensa così”. In realtà, la strage è già in atto visto che dalla fine di aprile 2023 in Provincia di Trento sono già stati rinvenuti 7morti e si presume che ve ne siano altri, uccisi e non ritrovati. Ovviamente, di parere completamente opposto sono ...