Tutto rimandato | l' ultimo schiaffo di Christine Lagarde | la decisione sui nostri soldi

(Di giovedì 25 gennaio 2024) La Bce didecide di prolungare le sofferenze: la Banca centrale infatti ha scelto di lasciare invariati i tassi di interesse di riferimento, che dunque restano al 4,5% per la terza volta consecutiva, dopo i dieci rialzi precedenti e altrettanto consecutivi. Invariati anche i tassi sui depositi delle banche presso la Bce, al 4%, e i tassi sulle operazioni di rifinanziamento marginale, al 4,5 per cento. In verità era atteso un primo taglio ai tassi, ma con tutta probabilità la situazione nel Mar Rosso, con le conseguenze che sta avendo in termini inflazionistici, potrebbe aver spinto l'Eurotower a prendere tempo. Le motivazioni della scelta in ogni caso verranno spiegate dallain persona. E ancora, per quel che riguarda i programmi di Francoforte avviati per l'emergenza pandemica, il Consiglio direttivo ...