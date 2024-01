Tutti tranne te | la recensione | sesso | bugie e Shakespeare

Leggi su cinemaserietv

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Il film:te (Anyone But You), 2023. Regia: Will Gluck. Cast: Sydney Sweeney, Glen Powell, Alexandra Shipp, GaTa, Hadley Robinson, Michelle Hurd, Dermot Mulroney, Darren Barnet, Rachel Griffiths. Genere: commedia romantica. Durata: 104 minuti. Dove l’abbiamo visto: al cinema, in lingua originale. Trama: Due giovani che si odiano devono fingersi una coppia per non mandare all’aria un matrimonio. Il ritorno della commedia romantica sul grande schermo? È ciò di cui si parla da qualche settimana negli Stati Uniti, in seguito al successo del nuovo film di Will Gluck (uno che nell’ambito ha già mietuto consensi con Easy Girl nel 2010 e Amici di letto nel 2011, e torna a progetti con un target più adulto dopo il dittico di Peter coniglio), che va a completare quello di Fidanzata in affitto la scorsa estate e di Ticket to ...