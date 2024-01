Tutte chiacchiere | Kate Middleton e degenza lunga | Caprarica sbotta

Leggi su iltempo

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Ansia e preoccupazione per. "Dai miei colleghi britannici non trapela alcuna indiscrezione riguardo lo stato di salute di. Tuttavia, se si esclude una patologia oncologica dell'apparato genitale, i tempi di ricovero - 14 giorni dall'intervento chirurgico a cui la principessa del Galles è stata sottoposta, e i 3 mesi diche dovrà rispettare - sono troppi, e per questo motivo compatibili con le conseguenze di un'endometriosi profonda, malattia invalidante che interessa l'apparato genito-urinario e la zona dell'intestino, tra colon retto e utero. L'endometriosi, infatti, causa forti dolori prima e durante il ciclo mestruale, quando si hanno rapporti sessuali e nella fase di defecazione. Dolori lancinanti che si manifestano anche con la minzione", ha ...