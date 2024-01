Turchia; sfiorato incidente aereo | video

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Indicentein. Un volo pericolosamente basso ma l'equipaggio ha fatto uno sforzo eccellente per evitare qualsiasigrave! Unmodello C-160 del 12° Comando della base di trasportodell'aeronautica turca che volava a bassa quota a Kayseri ha effettuato un atterraggio di emergenza a causa di un malfunzionamento tecnico.

La morte di Gigi Riva ha scosso tutto il mondo del calcio, dagli ex compagni a chi l’ha conosciuto o anche solo sfiorato nella propria vita. La Sampdoria ha voluto far sentire la propria presenza ai ...La "Grande Bellinzona" sfiora ora i 46'000 abitanti. Dall'aggregazione si è registrato un +5,7%. BELLINZONA - La Capitale è un po' più grande. La Nuova Bellinzona ha infatti proseguito anche lo scorso ...(Teleborsa) - Sigep 2024, il 45° Salone Internazionale della Gelateria, Pasticceria, Panificazione Artigianale e Caffè, apre oggi, 20 gennaio 2024, a Rimini Fiera. Un appuntamento come sempre attesiss ...