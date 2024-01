Tunnel Soccorso | Ora il progetto va modificato

Leggi su lanazione

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Riceviamo e pubblichiamo Apprendere che il decennale problema dei quotidiani rallentamenti sul tratto urbano della declassata potrà essere risolto in tempi prossimi, mediante un sottopasso lungo centinaia di metri, rende sicuramente felice quanti, come me, lo percorrono ogni giorno. Tuttavia mi chiedo quale sarà il fio che forse un giorno la cittadinanza dovrà pagare. I tempi in cui veniva studiata la soluzione non sono più quelli attuali, intendendo come “tempo” quello metereologico. Difatti è conclamato che da diversi anni assistiamo a fenomeni imprevedibili ed estremamente rovinosi. Solo due mesi fa un nubifragio di straordinaria entità ha sconvolto la provincia con perdite umane e molti danni alle proprietà pubbliche e private. Sotto viale Leonardo da Vinci scorrono le acque di alcune “gore”, fossati che sono stati un tempo “tombati” ossia intubati e, come è accaduto con ...