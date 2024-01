Tumore del polmone | un farmaco ora rimborsabile riduce il rischio di progressione di malattia fino al 73% per un tipo particolare di carcinoma

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Mentre la ricerca prosegue nella lotta al cancro delindividuando i fattori dio mettendo appunto migliori test per la diagnosi, arriva una nuova possibilità di trattamento per i pazienti adulti affetti da undidelche colpisce preferenzialmente – ma non esclusivamente – i non fumatori, ovvero ilpolmonare non a piccole cellule (Nsclc) in stadio avanzato Alk positivo, non trattati in precedenza. Con la pubblicazione della determina in Gazzetta, infatti, l’Agenzia italiana delha autorizzato la rimborsabilità in prima linea dellorlatinib (inibitore della tirosin-chinasi) di terza generazione. Ilha portato ad una riduzione del ...