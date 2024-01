Truffe online | nel mirino i servizi home banking La polizia postale suggerisce come difendersi

L’attenzione non è mai troppa soprattutto quando ci si affaccia sulla rete, travolti dalle prospettive dei guadagni facili e quant’altro. Proprio in questi giorni, anche su Città della Spezia, il tema ...La polizia postale lancia l'allarme contro le truffe online e dà utili consigli per difendersi dai malviventi della rete. I truffatori sfruttano l’innovazione tecnologica, replicando numeri telefonici ...Angelina Jolie ha venduto la sua auto a un uomo di La Spezia No, si è tratta di una truffa messa in atto da alcuni ...