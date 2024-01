Trovata senza vita dopo cinque giorni

Leggi su ilgiorno

(Di giovedì 25 gennaio 2024) MANDELLO DEL LARIO (Lecco) La cercavano da sabato, l’hannoieri mattina, morta, in fondo a un canalone della Grignetta. Una ragazza polacca di 21 anni, che soggiornava in un albergo di Milano, è precipitata dalla ripida cresta Cermenati, che sale dallo spigolo sud fino in vetta alla Grigna Meridionale. A lanciare l’allarme sono stati altri due escursionisti, che hanno ritrovato uno zaino abbandonato lungo il percorso, sull’orlo del baratro. Hanno intuito potesse appartenere a qualcuno magari caduto e hanno allertato gli operatori del 112, già preallertati dalla sera prima dal mancato rientro della giovane polacca. Dalla base di Villa Guardia di Como sono decollati i soccorritori dell’eliambulanza di Areu di Como per una perlustrazione aerea. Sono stati mobilitati pure i tecnici volontari del Soccorso alpino, compreso un sanitario. Chi ha lanciato l’allarme non ...