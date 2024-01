Trovata morta in casa a 35 anni Scattano le indagini

Leggi su lanazione

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Città di Castello, 25 gennaio 2024 – Come tutti i giorni la mamma l’ha cercata per un saluto, ma lunedì la figlia non ha risposto al telefono, non ha aperto la porta di. Nessuno riusciva a contattarla: il sospetto che fosse successo qualcosa di grave si è fatto strada, così i familiari si sono rivolti alle forze dell’ordine. Quando vigili del fuoco, carabinieri e 118 sono entrati nell’appartamento dove la giovane viveva, purtroppo non c’era più nulla da fare: è statadistesa a terra, priva di vita, il decesso forse già da qualche ora. Una ragazza di 35è statanella sua abitazione, un appartamento nel quartiere Salaiolo La Tina a Città di Castello nella tarda serata di martedì. Nessun elemento che possa far pensare a una morte violenta, piuttosto un tragico malore (un ...