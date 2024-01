Trotta | ”Lazio alla portata del Napoli e su Ngonge …”

Leggi su terzotemponapoli

(Di giovedì 25 gennaio 2024): “può portare un po’ di freschezza nel” A “1 Football Club”, su 1 Station Radio, è intervenuto Ivano, ex calciatore del. Queste le sue parole: Ildovrà crescere soprattutto a centrocampo in vista della sfida contro la? “A centrocampo ilsta concedendo troppo in questa stagione. Nella finale contro l’Inter, però, ho rivisto una squadra motivata, una squadra diversa grazie anche al nuovo assetto tattico. Credo che lasia una squadra che possa ritenersidel”. Secondocosa può portareal? “Può portare un po’ di freschezza. ...