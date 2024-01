Trianon Viviani | con “‘O curnuto immaginario” il ritorno dell’opera buffa

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiAl, venerdì 2 febbraio, alle 21, ritorna l’operacon “‘O”. Il teatro di Forcella, che nel 2012 aveva presentato la prima esecuzione in epoca moderna de La finta Parigina di Domenico Cimarosa, ospita ora, in prima assoluta, una “commedeja pe’ museca” originale che riprende il grande genere del Settecento napoletano. Ne è autore Franco Cutolo, che ha costruito un atto unico partendo dal rimaneggiamento di un libretto anonimo in napoletano che risciacquava in Sebeto, secondo una consolidata prassi teatrale, uno dei primi fortunati titoli di Molière, Sganarello o il cornuto, che il celebre commediografo francese aveva scritto nel 1660. Il libretto è stato, quindi, rivestito con arie di Domenico Cimarosa ...