Trianon Viviani | con “‘O curnuto immaginario” il ritorno dell’opera buffa

L' autore, Franco Cutolo, ha costruito lo spettacolo in un atto unico, partendo dal rimaneggiamento di un libretto anonimo in napoletano che risciacquava in Sebeto, secondo una consolidata prassi ...Al Trianon Viviani, venerdì 2 febbraio, alle 21, ritorna l’opera buffa con “‘O curnuto immaginario”. Il teatro di Forcella, che nel 2012 aveva presentato la prima esecuzione in epoca moderna de La fin ...A Palazzo Reale la mostra omaggio a Domenico Morelli, Enzo Decaro in "Non è vero ma ci credo" di Peppino De Filippo, Dadà apre la rassegna Napoli Unplugged, Peppe Iodice in scena all'Augusteo e domeni ...