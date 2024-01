Treviglio | in farmacia con il figlio disabile | salta la coda Preso a pugni da un cliente infuriato

(Di giovedì 25 gennaio 2024), 25 gennaio 2024 – La lite per la filata è un classico di negozi e uffici pubblici. Ieri pomeriggio nel centro storico di, nella Bassa Bergamasca, il bisticcio è degenerato in un’aggressione, oltretutto commessa ai danni di un uomo con. I fatti. Ieri pomeriggio, verso le 17.15, un uomo di 65 anni arriva inper l’acquisto di alcuni medicinali. È accompagnato dal. Per questo, forse, viene chiamato subito al banco, senza doversi munire di ticket e mettersi income gli altri. Una precedenza che non è gradita a uno dei clienti, che si è sentito scavalcato dal “solito furbetto” (appellativo che, ovviamente, non si può appioppare al papà con...

