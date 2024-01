Trenta anni di Forza Italia | fuori da Arcore bandiere e striscioni

(Di giovedì 25 gennaio 2024) “L'è il paese che amo”, con questo incipit 30fa Silvio Berlusconi annunciava la sua discesa in politica e la fondazione di. Oggi, sette mesi dopo la sua morte, davanti a Villa San Martino, addel partito, sciarpe del Milan, del Monza ericordano il Cavaliere. “Grazie Silvio, resti vivo nel cuore”, recita un cartello, o ancora “Ciao Silvio, proteggici da lassù”, si legge su uno striscione. Nella villa, dove oggi continua a vivere la ex compagna del Cav, Marta Fascina, nulla sembra muoversi, gli alberi spogli mostrano scorci del giardino deserto, restano solo appese le luminarie di Natale nell'ingresso del cortile.

