Trasferimento di Callum Wilson al West Ham su Armando Broja

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Sito inglese: Secondo quanto riferito, ilHam United potrebbe rivolgere la propria attenzione all’attaccante del Newcastle Unitedpoiché è stato reso disponibile a buon mercato questo gennaio. Gli Hammers sono stati a caccia di un nuovo acquisto in attacco quest’inverno, eora sembra una potenziale alternativa addel Chelsea, il cui prezzo richiesto potrebbe arrivare fino a 35 milioni di sterline, secondo Sports Lens. Il rapporto spiega checosterebbe probabilmente la metà di, quindi si immagina che questo sia sicuramente qualcosa che ilHam dovrebbe prendere in considerazione. La squadra di David Moyes si è comportata bene a volte in questa stagione, ma è mancata di costanza ...

Oltremanica riferiscono di un interesse concreto del Diavolo per l'acquisizione del centravanti, ma c'è una smentita forte ...Ore 19:19 - Frosinone in chiusura per Demba Seck (Andrea Molinari, Red. Gianlucadimarzio.com) Dopo il mancato affare Zerbin e Popovic, il Frosinone sta per chiudere Demba Seck dal Torino. L’operazi ...Il 18enne inglese è stato ufficializzato dalla squadra pochi giorni dopo l'arrivo di un altro giovane inglese come Callum Voisin ...