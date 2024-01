Transizione ecologica e digitale | Acqulatina conclude la prima parte del progetto “Global Water Evolution”

Con un'eccezione, la Gazzetta del Mezzogiorno, storico quotidiano pugliese che sottolinea come dalla cattiva gestione del problema acciaieria di ... (247.libero)

Gli algoritmi accelerano la ricerca di minerali critici e la scoperta di nuovi materiali per migliorare l’efficienza delle tecnologie verdi (wired)

Il ruolo del Trasporto pubblico locale (Tpl) è centrale per raggiungere l’obiettivo di sostenibilità per la mobilità dei cittadini e la crescita ... (leurispes)

Roberto Perocchio, presidente di Assomarinas , il 26 gennaio sarà al Salone di Düsseldorf come relatore al congresso internazionale “Blue Innovation ... (impresaitaliana)

«Nel mondo l'industria cantieristica italiana è al primo posto per numero di imbarcazioni prodotte e l'obiettivo che ci poniamo è quello di favorire la transizione energetica di questo importante ...L'evento si concentrerà sull'analisi del Green New Deal e sulla situazione attuale della transizione ecologica. "La crisi ecologica globale ha raggiunto livelli preoccupanti specie per il clima e la ...I ritardi maggiori si registrano nel Mezzogiorno. A scattare questa fotografia il XXIII report “Ecosistema Scuola” di Legambiente ...