Tranciati i cavi | Fleximan colpisce ancora Autovelox ko nel Leccese

(Di giovedì 25 gennaio 2024) È caccia dichiarata a, il "giustiziere" deglidel Veneto che, si sospetta, sia in realtà una banda che negli ultimi mesi con dei "flex elettrici", smerigliatrici a lama circolare, ha abbattuto di notte numerosi rilevatori di velocità. Sulle sue tracce ci sono pattuglie e carabinieri. L'ultimo caso riguarda il Sud, in provincia di Lecce. La scorsa notte qualcuno ha tranciato di netto idi un rilevatore di infrazioni stradali all'ingresso del comune di Ruffano. Un evidente caso, questo, di emulazione dell'azione del fantomatico "vendicatore" che nel Padovano sta danneggiando e mettendo fuori uso numerosiutilizzando un flessibile. Le indagini sono in corso e se ne sta occupando la polizia locale di Ruffano e dei Carabinieri. Quindiciabbattuti nel ...

