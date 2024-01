Tragedia sfiorata La fidanzata di Valerio | Aiutatemi a trovare l’uomo che lo ha salvato

Leggi su ilgiorno

(Di giovedì 25 gennaio 2024)resiste e continua ad aggrapparsi con tutte le forze che gli sono rimaste alla vita, dopo la caduta nel vuoto di un centinaio di metri. SeSaronni, il 36enne di Arcore che lunedì è precipitato nel Canalone Ovest del Grignone, è stato soccorso in tempo per non morire è anche grazie a Mark, un amico canadese che era con lui e che si è arrampicato quasi di corsa con il rischio di volare di sotto anche lui fino a quando non ha raggiunto un punto in cui il telefonino prendesse per riuscire ad allertare i soccorritori. Ora Serena, ladi, vorrebbe contattare e conoscere Mark, per ringraziarlo e magari per chiederle cosa sia accaduto lassù, a circa 2.400 metri di altezza. "Sto cercando il suo compagno, so solo che è canadese e si chiama Mark, e che ha chiamato lui i soccorsi – è ...