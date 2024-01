Tragedia a Taurasi | 29enne muore durante l’allenamento in palestra

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoDramma in unadi Maddaloni, la Energy Planet di via Napoli: uno dei clienti, un giovane militare di appena 29 anni ha avuto un malore ed è deceduto. L’incidente si è verificato intorno alle 19. Secondo le prime ricostruzioni avrebbe perso i sensi e si sarebbe accasciato al suologli esercizi. I presenti, tra cui istruttori e altri utenti, hanno prontamente fornito i primi soccorsi. Nel frattempo, è stato allertato il 118. Nonostante l’arrivo tempestivo degli operatori sanitari a bordo di un’ambulanza e i tentativi di rianimazione, purtroppo il giovaneera già morto; lasi è consumata davanti agli altri clienti della. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Tragedia a Maddaloni (CE): un 29enne di Taurasi, militare presso la caserma "Magrone" è deceduto mentre era in palestra per il consueto allenamento. Sull'accaduto sono ancora in corso accertamenti ma ...