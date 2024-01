Traffico Roma del 25-01-2024 ore 17 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Luceverdeben trovati dalla redazione un incidente siamo ora sulla carreggiata interna della Grande Raccordo Anulare ha ulteriormente rallentato gli spostamenti tra la Nomentana l’appia mentre in esterna ilaumenta tra la Pontina è la diramazioneSud nessuna segnalazione di rilievo sul tratto Urbano della A24 in uscita damentre su via Foro Italico si viaggia rallentati tra la galleria Giovanni XXIII è la Salaria verso San Giovanni acittà su via di Tor Bella Monaca possibili difficoltà per un incidente vicino via di Torrenova prosegue Inoltre la chiusura di via del Fosso di Dragoncello tra via dei Pescatori e via del Canale della Lingua su tutti e due i sensi di marcia sempre a causa di un incidente ed 16 è in corso la chiusura di viale di San Paolo per la celebrazione ...