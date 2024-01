Traffico Roma del 25-01-2024 ore 17 | 00

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 25 gennaio 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità sulla A24-teramo precedente è chiuso per un incidente il tratto tra Castel Madama e Tivoli torna regolarmente percorribile in direzione della capitale siamo ora su via del Fosso di Dragoncello dove per la presenza di un precedente incidente momentaneamente chiuso alil tratto tra via dei Pescatori e via del Canale della Lingua su tutti e due i sensi di marcia dalle 16 è in corso la chiusura di viale di San Paolo per la celebrazione della cerimonia della Conversione di San Paolo Apostolo in programma alle 17:30 il divieto di circolazione provoca Inoltre la deviazione di diverse linee bus della zona fino alle 22 non si esclude il maggiorin zona Ponte Galeria su via Portuense per un concorso pubblico presso la ...