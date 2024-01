Traffico Roma del 25-01-2024 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Luceverdeben trovati dalla redazione si viaggia senza disagi di rilievo su entrambe le carreggiate del grande raccordo anulare del tratto Urbano della A24 pochi gli spostamenti sull’intero percorso della tangenziale est Maggiore attenzione sulla autostradaTeramo dove per la presenza di un incidente non si escludono rallentamenti tra il bivio con la Autostrada del Sole e castelmadama Provenendo dalla capitale diversa la situazione versodov’è il tratto della A24 è chiuso altra Castel Madama e Tivoli nella capitale più precisamente su via di Boccea possibili difficoltà per la presenza di un incidente altezza via di Val Cannuta disagi possibili per la stessa causa via Laurentina incrocio con Viale dell’Oceano Atlantico per chi è diretto alla gr III incidente su via del Fosso di Dragoncello con ...