Traffico Roma del 25-01-2024 ore 14 | 30

(Di giovedì 25 gennaio 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità termini Vaticano Aurelio oggi pomeriggio il primo dei cinque appuntamenti previsti sulla territorio per ascoltare considerazioni e proposte attenzioni dei cittadini sul progetto tavolo in programma dalle 15 a Palazzo Valentini Sara coordinato dall’architetto Claudio Cipollini vi prenderanno parte tra gli altri La commissaria straordinaria di governo marialuce Ponti i dirigenti e funzionari diCapitale i tecnici e gli esperti diservizi per la mobilità che hanno redatto il progetto di fattibilità dell’Opera l’incontro si può seguire in diretta sul canale YouTubemobilità oggi pomeriggio alle 17 Papa Francesco si recherà presso la Basilica di San Paolo fuori le mura per la celebrazione del Per quel che riguarda il ...