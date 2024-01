Traffico Roma del 25-01-2024 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Luceverdetrovati dalla redazione studio Maria Barbara Taorminaregolare sui percorsi autostradali sulle principali strade della capitale possibili rallentamenti sul Largo Preneste a causa di un incidente all'altezza di via Prenestina manifestazione in via Molise fino alle 14 all'altezza del Ministero delle imprese del made in Italy possibili difficoltà di circolazione nell'area circostante e disagi dalle 16 per la chiusura di viale di San Paolo per la celebrazione alle ore 17 dei Vespri della solennità della Conversione di San Paolo Apostolo Tunisi tuta da papa Francesco presso la Basilica di San Paolo fuori le mura possibili disagi in zona Ponte Galeria in via Portuense fino a 22 per un concorso pubblico presso la fiera di