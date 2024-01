Traffico Roma del 25-01-2024 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Luceverdeben trovati dalla redazione in diminuzione delal momento sulla rete viaria della capitale brevi rallentamenti sul Raccordo Anulare in esterna tra le uscite Appia Casilina e consolari ancora rallentata la circolazione lungo la Cassia dal Gra verso via Flaminia in tangenziale est incolonnamenti tra Prenestina & viale Castrense verso San Giovannie code su via della Pineta Sacchetti nei prati via dell’Acqua Paola via Emma perodi e tra via Vittorio Montiglio il Largo Agostino Gemelli in corso in Piazza Cavour una cerimonia pubblica la presenza di diverse autorità non si escludono modifiche alla viabilità in tutta l’area di agente variazioni anche nel trasporto pubblico locale fino alle ore 13 possibili disagi per una manifestazione nell’area circostante Piazza della Bocca della Verità possibili ...