Traffico Roma del 25-01-2024 ore 10 | 30

(Di giovedì 25 gennaio 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità inaugurazione dell’anno giudiziario Palazzo di Giustizia Piazza Cavour poi la celebrazione dei Vespri nella Basilica di San Paolo fuori le mura queste principali appuntamenti che oggi potranno avere ripercussioni sulla viabilità e trasporto pubblico si parte questa mattina alle 10:50 circa quando presso la corte suprema di Cassazione in programma la cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario temporaneo spostamento di capolinea per le linee 49900 13 provenienti rispettivamente dalle stazioni di San Filippo Neri e Montemario i bus anziché in Piazza Cavour fermeranno in via Crescenzio all’altezza del civico 17 a Nel pomeriggio invece Papa Francesco si recherà presso la Basilica di San Paolo fuori le mura per la celebrazione dei Vespri il bus della linea 128 fermeranno ...