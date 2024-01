Traffico Roma del 25-01-2024 ore 09 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 25 gennaio 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilitàrallentato per incidente in via Flaminia a altezza di via Quarto Peperino in direzione centro incidente e disagi anche in via Papiria nei pressi di via Calpurnio Fiamma scattate lunedì scorso le modifiche alla viabilità nell’area della Stazione Termini per i lavori di riqualificazione il tratto di via Giolitti tra via Rattazzi e Piazza dei Cinquecento È chiuso alle auto in arrivo dal sottopasso di via Marsala hanno l’obbligo di svolta su via Rattazzi modificata anche la viabilità in via Gioberti Piazza Manfredo Fanti via Cattaneo Piazza di Santa Maria Maggiore via Farini e via Amendola alle 11 presso il Palazzo di Giustizia di Piazza Cavour a si svolgerà la cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario della Suprema Corte di ...