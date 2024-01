Traffico Roma del 25-01-2024 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 25 gennaio 2024) LuceverdeBentrovati all’ascoltoin entrata sulle diramazione disudNord con coda in entrambi i casi Verso il raccordo anulare sul Gran incolonnamenti a tratti interna alle uscite Casilina Laurentina in esterna rallentamenti e code tra Montespaccato e via della Magliana trafficato l’intero tratto Urbano della A24L’Aquila verso la tangenziale estche prosegue sulla stessa genziale da Salaria verso la galleria Giovanni XXIII in direzione di San Giovanni nel tratto Prenestina viale Castrense la polizia locale Ci segnala incidente su via Cristoforo Colombo si tratta della complanare verso centro code altezza Circonvallazione Ostiensesulle consolari verso il centro disulla Cassia code tra la storta e ...