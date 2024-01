Trafficante di droga arrestato a Santo Domingo Aveva importato 454 chili di cocaina

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Firenze, 25 gennaio 2024 – Gli viene contestato l’acquisto e l’importazione di un quantitativo complessivo di 454 chilogrammi di. Per questo era ricercato dalle procure di Firenze, Reggio Calabria e Catanzaro. Lorenzo Ferro, 39 anni, è stato individuato ea Santiago de Los Caballeros, nella Repubblica Dominicana. Il latitante era ricercato sulla base di tre ordinanze di custodia cautelare in carcere emesse nel 2019, nel 2020 e nel 2021. Ferro, nell'ambito delle tre inchieste, é accusato di traffico internazionale di sostanze stupefacenti. Soltanto la Procura della Repubblica di Firenze, comunque, gli contesta l'aggravante del metodo mafioso. Il latitante è stato individuato su attivazione del Nucleo investigativo dei carabinieri di Bologna, che ha analizzato e veicolato le informazioni fornite dall'Analysis Project Itoc di Europol, ...

Il latitante era ricercato sulla base di tre ordinanze di custodia cautelare in carcere emesse nel 2019, nel 2020 e nel 2021