Tra presente e futuro parla Manzo I primi mille giorni del presidente

(Di giovedì 25 gennaio 2024) di Luca Amorosi AREZZO L’arrivo nell’estate in cui il Covid aveva chiuso gli stadi (e non solo). Una prima stagione a dir poco amara segnata dalla retrocessione, un parco giocatori a dir poco numeroso e un progetto tecnico naufragato in serie D. Non è andata meglio l’annata successiva dove l’obbligo di tornare in Lega Pro si è tramutato in una stagione fatta di rivoluzioni tecniche, dirigenziali, in panchina, fino alla feroce contestazione da parte della Minghelli. Poi l’arrivo di Giovannini, frutto della prima vera scelta di voltare pagina, azzerare (quasi) tutto e ripartire con un organigramma più snello e progetti mirati tra cui il risanamento dei conti, stadio e centro sportivo. Fino al ritorno in serie C e all’attualità, in cui la piazza apprezza, applaude e appoggia a 360 gradi il progetto tecnico e societario. Una sorta di ottovolante quello che Guglielmo ...