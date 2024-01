“Tra loro è finita” Grande Fratello | Greta informa subito Perla | ha già saputo di Beatrice

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Dentro la casa delqualcosa di molto importante bolle in pentola. Nella prossima puntata di lunedì ne vedremo delle belle. E, di più, ci sarà un’eliminazione. Il televoto di mercoledì scorso che vedevaLuzzi, Federico Massaro e Sergio D’Ottavi protagonisti è servito, infatti, a decretare il preferito del pubblico. A conquistare il titolo è stataLuzzi, il meno votato è stato Federico Massaro che finisce in nomination insieme a Fiordaliso, Monia La Ferrera,Vatiero, Sergio D’Ottavi e Stefano Miele. >>“No ferma, non puoi uscire”., l’annuncio diè uno choc per tutti. Fiordaliso costretta a intervenire Uno diuscirà e gli occhi sono tutti su ...