Towerborne avrà un mondo aperto e dinamico

Leggi su gamerbrain

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Prima del suo debutto ufficiale all’Xbox Developer Direct dell’18 gennaio, il prossimodi Stoic è rimasto avvolto nel mistero, ma il co-fondatore Arnie Jorgensen ha recentemente condiviso dettagli entusiasmanti sulla natura dinamica di questo Action/Adventure cooperativo.: Nuovi dettagli suldi gioco In un’intervista con Gamesradar, Jorgensen ha dipintocome un luogo in continua evoluzione, dove gli sviluppatori si impegnano a rilasciare regolari aggiornamenti basati sui feedback degli utenti. Ha paragonato la mappa di gioco a un “negozio di dolci per i giocatori”, sottolineando la gioia dell’esplorazione costante. Ha anche rivelato che il team di sviluppo si ispira a esperienze passate, tra cui Star Wars Galaxies e Star Wars Knights of the Old Republic, per modellare ...