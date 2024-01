Totti-Ilary | colpo di scena Iovino | Con lei una relazione intima

Leggi su iltempo

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Sembra non voler giungere al termine la "soap" sulla fine del matrimonio traBlasi e Franceso. Manca poco alla sentenza, ma continuano a uscire gossip e dichiarazioni importanti. Stando alle ultimissime novità infatti, non sarebbe stato un "unico" caffè a mettere in crisi la coppia, come aveva raccontato la Blasi. La "verità" diè stata smentita dal diretto interessato con cui la presentatrice avrebbe avuto modo di prendere il famoso caffè: Cristianospiegava nel docufilm di Netflix che, insieme all'amica e hairstylist Alessia Solidani, era andata a casa dell'imprenditore e persona trainer a Milano, per un innocente caffè. Ma quandolo ha scoperto, glielo ha rinfacciato e il loro matrimonio sarebbe andato in crisi. “Mi sono sentita in colpa ...