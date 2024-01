Torna il Premio Film Impresa | Gabriele Salvatores presidente della Giuria

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Ilsi appresta are con la sua seconda edizione dal 9 all’11 aprile presso la Casa del Cinema a Roma con un nuovod’Onore:. Il regista, vincitore nel 1992 delOscar per il Migliorstraniero con “Mediterraneo“, sarà a capo del gruppo di giurati che assegneranno unalle opere in concorso in ciascuna delle seguenti categorie: Migliord’Area Narrativa; Migliord’Area Documentaria; MigliorInnovative Image & Sound;Speciale alla Creatività. Saranno, poi, ...

Ma Jean-Claude Carrière, che lo aveva scritto con me, mi fece ridere così tanto che mi rilassai e la voce miracolosamente tornò». A partire dal libro di Charles Darwin «L’espressione delle emozioni ...Nel giorno delle candidature agli Oscar 2024, abbiamo appreso con piacere che Ryan Gosling è in lizza per il premio per il miglior attore non protagonista per la sua performance in Barbie. Anche la su ...Aurelio De Laurentiis premierà comunque i calciatori del Napoli come se avessero vinto la Supercoppa Italiana. E' quanto annunciato dal patron azzurro nel corso della conferenza stampa post partita a ...