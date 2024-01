Torna il Gran premio ’Industrie del marmo’ per corridori under 23

Leggi su lanazione

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Riin primavera unade classica del calendario ciclistico toscano. E’ in programma domenica 12 maggio la 35ª edizione del‘Industrie del, gara internazionale riservata alla categoria degli23 organizzata dall’associazione Fausto Coppi di Carrara. Il tracciato si snoderà come al solito lungo tutto l’eterogeneo territorio apuano, toccando la zona pianeggiante e costiera?e quella montuosa e ripida delle Apuane, per un totale di 178 chilometri. Un percorso reso affascinante dalla varietà paesaggistica che offre la terra di Carrara. La partenza della gara, fissata per le 13.30, sarà lungo viale Colombo a Marina di Carrara, dove sarà anche l’arrivo. Saranno trenta le squadre provenienti da tutta Europa.